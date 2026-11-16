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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی از روز دوشنبه ۲۵ آبان، موج بارشی در استان تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی کریمی با اشاره به وضعیت جوی استان طی هفته جاری بااشاره به صدور هشدار زرد توسط سازمان افزود: با تقویت موج بارشی از روز دوشنبه بر شدت و گستره بارشها در استان افزوده میشود.
وی ادامه داد: به دنبال این سامانه بارشی وضعیت جوی استان تا روز چهارشنبه ناپایدار خواهد بود.
کریمی تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید در جادههای کوهستانی دور از انتظار نیست.
این کارشناس هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: طی هفته جاری تغییرات محسوس دمایی را شاهد نخواهیم بود.