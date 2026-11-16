به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی کریمی با اشاره به وضعیت جوی استان طی هفته جاری بااشاره به صدور هشدار زرد توسط سازمان افزود: با تقویت موج بارشی از روز دوشنبه بر شدت و گستره بارش‌ها در استان افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: به دنبال این سامانه بارشی وضعیت جوی استان تا روز چهارشنبه ناپایدار خواهد بود.

کریمی تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید در جاده‌های کوهستانی دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی استان در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: طی هفته جاری تغییرات محسوس دمایی را شاهد نخواهیم بود.