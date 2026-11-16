با هدف مدیریت مصرف و پایداری شبکه گازرسانی
باغویلاهای خالی از سکنه در استان مرکزی در انتظار قطع انشعاب گاز
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از اجرای طرح شناسایی و قطع انشعاب گاز باغویلاهای خالی از سکنه با هدف جلوگیری از مصارف غیرضروری و تأمین پایدار گاز در روزهای سرد سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
محمدرضا سمیعی، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: طرح شناسایی و قطع انشعاب گاز باغویلاهای خالی از سکنه با هدف مدیریت ناترازی گاز طبیعی و جلوگیری از هدررفت این انرژی ارزشمند در سطح استان در حال اجراست.
وی افزود: باغویلاهای فاقد سکونت پس از شناسایی و انجام بررسیهای لازم، مشمول قطع انشعاب گاز خواهند شد.
سمیعی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: اجرای این طرح به کاهش مصارف غیرضروری و حفظ ظرفیت شبکه گازرسانی برای تأمین نیاز بخشهای ضروری، بهویژه مشترکان خانگی، کمک میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از مشترکان خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، در پایداری جریان گاز و عبور مطمئن از روزهای سرد سال مشارکت کنند.