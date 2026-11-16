

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ادامه‌ فعالیت‌های ایثارگرانه جهادگران، گروه جهادی شفا وابسته به بسیج جامعه پزشکی استان با حضور در تجمعات حماسی مردم شهر یاسوج، خدمات سلامت ‌ارائه کردند.

شکیب خواه دبیر قرار گاه سلامت محور استان گفت: مردم می‌توانند همزمان با حضور در اجتماعات شبانه از ساعت ۲۱ تا ۲۲ از خدمات پزشکی و سلامت محور این قرارگاه بهره مند شوند.

در این برنامه، جهادگران غیرتمند ضمن پایش سلامت بیش از دویست نفر از شهروندان، خدماتی همچون اندازه‌گیری قند خون و فشارخون، مشاوره‌های بهداشتی و تغذیه‌ای ارایه کردند.

سید عباس رضایی مدیر کل انتقال خون استان هم گفت: خون گیری از متقاضیان اهداء خون به مدت ۲ شب در تجمعات شبانه انجام می شود.