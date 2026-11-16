به مناسبت هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، همایش پیاده روی فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ سلامت جسم و روان در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این برنامه که با حضور جمعی از دانش‌آموزان، نویسندگان، فعالان حوزه کتاب و مسئولان فرهنگی برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن همراهی در یک فعالیت ورزشی، بر اهمیت پیوند میان ورزش و کتاب‌خوانی تأکید کردند.

حاضران ورزش و مطالعه را دو رکن مهم در ارتقای سلامت جسم و روان دانستند و بر ضرورت ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در کنار فعالیت‌های ورزشی تأکید داشتند

سعید دهقانلو مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان گفت این برنامه با هدف ایجاد شور و نشاط، تقویت تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی و یادآوری اهمیت توجه هم‌زمان به سلامت جسم و پرورش اندیشه و توسعه نویسندگی و کتاب خوانی برگزار شد.