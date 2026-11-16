رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر تهران با پیشنهاد بازگشت مصنوعی و موقت جریان آب به محوطه تاریخی چشمه‌علی ری، بر ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن این اثر باستانی به فضایی بی‌روح تأکید کرد.

میراث فرهنگی اجازه دهد، آب را به‌صورت مصنوعی به چشمه‌علی ری برمی‌گردانیم

میراث فرهنگی اجازه دهد، آب را به‌صورت مصنوعی به چشمه‌علی ری برمی‌گردانیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احمد علوی در جریان بازدید از مجموعه‌های تاریخی و گردشگری شهرری و محوطه تاریخی چشمه علی گفت: چشمه‌علی تنها متعلق به مردم شهرری نیست، بلکه مردم جنوب و شرق تهران نیز با این مکان خاطرات فراوانی دارند و بخشی از خاطرات جمعی چند نسل از شهروندان تهرانی در این محوطه شکل گرفته است.

وی افزود: بسیاری از مردم در گذشته برای آب‌تنی، شست‌وشوی فرش و گذراندن اوقات فراغت به چشمه‌علی می‌آمدند و جریان آب این چشمه بخشی از هویت و خاطره تاریخی منطقه محسوب می‌شد؛ بنابراین نباید اجازه دهیم خشکی این مکان به‌تدریج جایگاه آن را در ذهن مردم از بین ببرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چشمه‌علی از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری پایتخت است، ادامه داد: اهمیت تاریخی این محوطه به اندازه‌ای است که حتی پادشاهان قاجار نیز حدود ۱۸۰ سال پیش برای معرفی و ثبت حضور خود از این مکان استفاده کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه تاریخی و فرهنگی چشمه‌علی است.

علوی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری ششم برای ساماندهی این مجموعه گفت: طی پنج سال گذشته اقدامات مختلفی در حوزه بهسازی و دسترسی‌های مجموعه انجام شده است؛ از جمله اجرای سنگفرش، ساماندهی مسیر‌های دسترسی، ایجاد فضا‌های مناسب برای حضور گردشگران و همکاری با مجموعه‌های میراث فرهنگی در زمینه کاوش‌های باستان‌شناسی.

وی اضافه کرد: در همین دوره، شهرداری برای همکاری با فعالیت‌های باستان‌شناسی و ساماندهی محوطه همراهی کرده و تملک خانه باغچه‌بان نیز در راستای توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرری انجام شده است. همچنین طراحی و ساماندهی برخی فضا‌های پیرامونی و دسترسی‌های حمل‌ونقلی در دستور کار قرار گرفته است.

بازگشت آب؛ مطالبه اصلی مردم از مدیریت شهری

علوی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مطالبه مردم درباره چشمه‌علی، بازگشت آب به این محوطه است، گفت: شهروندانی که امروز از این مکان بازدید می‌کنند، بیش از هر چیز نبود آب را احساس می‌کنند و به همین دلیل لازم است برای خروج چشمه‌علی از وضعیت فعلی، راهکار عملی و فوری در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف موضوع از سوی میراث فرهنگی افزود: شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند بدون هماهنگی و دریافت مجوز‌های لازم در این محوطه اقدام کند؛ زیرا چشمه‌علی یک محوطه تاریخی و باستانی است و هرگونه مداخله باید با نظر کارشناسی و مجوز دستگاه متولی میراث فرهنگی انجام شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر تهران ادامه داد: پیشنهاد ما این است که تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌های کارشناسی و فراهم شدن امکان بازگشت جریان طبیعی آب، میراث فرهنگی اجازه دهد آب به‌صورت مصنوعی و موقت وارد محوطه شود تا این فضای تاریخی از حالت خشکی خارج شود.

علوی تصریح کرد: مدیریت شهری برای همراهی با این موضوع آمادگی دارد و حتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های لازم را نیز می‌تواند تقبل کند؛ اما لازم است دوستان میراث فرهنگی هرچه سریع‌تر جمع‌بندی کنند که با چه سازوکاری می‌توان جریان آب را به این مجموعه بازگرداند.

کاهش آب‌های زیرزمینی و ضرورت بررسی علت خشکی چشمه

وی درباره علت خشک شدن چشمه‌علی گفت: درباره علت این وضعیت دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است؛ برخی عبور مترو و تغییر مسیر آب‌های زیرزمینی در سال‌های گذشته را از عوامل احتمالی می‌دانند و برخی نیز کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در پی خشکسالی و شرایط اقلیمی کشور را مطرح می‌کنند.

علوی افزود: پیش از این نیز جریان آب در چشمه‌علی وجود داشت، هرچند میزان آن کاهش یافته بود، اما طی حدود دو سال اخیر همین جریان محدود نیز قطع شده و مجموعه در وضعیت خشکی کامل قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه کاهش منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: درباره سهم هر یک از عوامل در خشک شدن چشمه‌علی باید بررسی‌های تخصصی انجام شود و نمی‌توان بدون مطالعات کارشناسی یک عامل را به‌عنوان علت قطعی معرفی کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: موضوع اصلی این است که تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها و تعیین تکلیف امکان بازگشت آب طبیعی، نباید این محوطه تاریخی را در وضعیت فعلی رها کنیم.

علوی گفت: چشمه‌علی بخشی از هویت تاریخی شهرری و خاطرات مردم تهران است و همه دستگاه‌های مسئول باید برای احیای آن همکاری کنند. هدف ما این است که چه از طریق بازگشت آب طبیعی و چه در صورت ضرورت با راهکار موقت و مصنوعی، دوباره جریان آب در این محوطه برقرار شود و مردم بتوانند چشمه‌علی را با همان هویت و خاطره تاریخی بشناسند.

شهرستان ری در جنوب پایتخت واقع شده است.