رئيس پليس راه استان با بيان اينکه هر وسيله نقليه داراي پلاک اختصاصي خود مي باشد که در صورت دستکاري در ارقام آن هويت وسيله نقليه تغيير مي کند، گفت: افرادي که دست به چنين کاري بزنند با حبس مواجه مي شوند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، سرهنگ "مهدی جعفری" اظهار داشت: هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل باید دارای شماره باشد و رانندگی با وسیله فاقد پلاک ممنوع بوده و در صورت تردد از حرکت آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

وی با بیان اینکه هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد کند یا پلاک وسیله نقلیه دیگری بر آن الصاق نماید، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، افزود: افرادی هم که برای وسیله نقلیه پلاک تقلبی به کار ببرد و یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض و یا پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد مشمول چنین مجازاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سرهنگ جعفری ادامه داد: برداشتن، جعل، دستکاری، تغییر در ابعاد و سایر مشخصات، پوشاندن، اختفاء، تا کردن، ناخوانا کردن و... موجب برخورد انتظامی و قضایی می‌گردد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: وسیله نقلیه مرتکبان این عمل ضمن توقیف و اعمال قانون، رانندگان آن به مراجع محترم قضایی معرفی می‌شوند و ترخیص این قبیل خودرو‌ها مستلزم سیر مراحل قانونی، برگرداندن پلاک به حالت اصلی و... می‌باشد.

وی در پایان گفت: کارکنان پلیس راه با بهره گیری از سیستم‌های هوشمند به صورت آنی به سوابق و هویت اصلی وسایل نقلیه دسترسی داشته و با مشاهده هرگونه تغییر در پلاک برابر قوانین عمل خواهند نمود.