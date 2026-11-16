مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از جمع‌آوری بیش از ۱۸۶ تن پسماند‌تر از میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران در نخستین مرحله اجرای طرح «ناوگان سبز» خبر داد و گفت: این طرح با هدف جمع‌آوری جداگانه پسماند‌های آلی و تبدیل آنها به کمپوست باکیفیت در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به آغاز اجرای این طرح از ۱۹ مهر در راستای برنامه تحول مدیریت پسماند، گفت: در مرحله نخست، چهار دستگاه شامل دو کامیون‌ام‌پاور و دو دستگاه غلطک، جمع‌آوری جداگانه پسماند‌های‌تر میدان مرکزی میوه و تره‌بار واقع در منطقه ۱۹ را بر عهده داشتند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه توزین، از ۱۹ تا ۳۰ مهر، ۱۸۶٫۰۵ تن پسماند‌تر طی ۴۵ نوبت جمع‌آوری و به سایت هوادهی بخش پردازش مجتمع آرادکوه منتقل شد تا در فرآیند تولید کمپوست قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به آثار زیست‌محیطی اجرای این طرح بیان کرد: جمع‌آوری جداگانه پسماند‌های آلی، ضمن جلوگیری از اختلاط آنها با سایر پسماند‌ها و کاهش پیامد‌های ناشی از دفن، از تولید حدود ۲۱ هزار مترمکعب گاز متان و هدررفت ۳۱۰ مترمربع از اراضی منابع طبیعی جلوگیری می‌کند. همچنین امکان تولید حدود ۴۶ تن کود کمپوست مطابق با استاندارد ملی کمپوست از پسماند‌های جمع‌آوری‌شده پیش‌بینی شده است.

الفت‌پور با تشریح برنامه‌های مرحله دوم طرح ناوگان سبز گفت: در این مرحله، اجرای طرح به مناطق ۲۲گانه شهر تهران توسعه می‌یابد و شناسایی اصناف و مراکز پُرتولید پسماند تر، از جمله میوه‌فروشی‌ها، آبمیوه‌گیری‌ها، سبزی‌فروشی‌ها، گل‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها در دستور کار قرار دارد. توسعه و تجهیز ناوگان، آموزش فعالان این حوزه و توزیع مخازن ویژه جمع‌آوری پسماند‌تر نیز از برنامه‌های این مرحله است.

وی جمع‌آوری جداگانه ضایعات آلی فضای سبز شهری، شامل چمن، علف، برگ و ضایعات نشاء را از دیگر محور‌های طرح عنوان کرد و افزود: بر اساس برآورد‌های اولیه، در مرحله دوم بیش از ۵۰۰ تن پسماند‌تر در شهر تهران به‌صورت جداگانه جمع‌آوری و برای تبدیل به کمپوست به سایت هوادهی مجتمع آرادکوه منتقل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در پایان، اجرای طرح ناوگان سبز را گامی در مسیر کاهش دفن پسماند، بهبود فرآیند پردازش و بازگرداندن مواد آلی به چرخه تولید و بهره‌برداری دانست.