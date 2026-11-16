به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: امسال با جوجه ریزی در ۱۷ واحد پرورش بوقلمون گوشتی به ظرفیت حدود ۱۱۰ هزار قطعه، تا پایان مهر، بیش از هزار و ۸۴۳ تن گوشت بوقلمون تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.

وی از راه اندازی یک واحد جدید بوقلمون مادر گوشتی با ظرفیت ۵ هزار و ۵۰۰ قطعه با هدف خودکفایی و حمایت از زنجیره‌های تولید به زودی در گیلان خبر داد و افزود: همچنین از ابتدای امسال تا پایان مهر بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه جوجه بوقلمون در استان تولید شد که حدود ۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حال حاضر، ۳ کارخانه جوجه‌کشی بوقلمون با مجموع ظرفیت یک میلیون قطعه در گیلان فعال هستند که عمده جوجه بوقلمون‌های کشور از تخم‌مرغ‌های خوابانده شده در دستگاه‌های این کارخانه‌ها تولید می‌شوند.

صالح محمدی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان برای توسعه پایدار صنعت بوقلمون کشور، افزود: با حمایت‌های معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و وجود زیرساخت‌های مناسب، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده است.

وی سرانه مصرف گوشت بوقلمون در کشور را حدود ۷۵۰ گرم دانست و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی، این میزان باید به یک کیلوگرم افزایش یابد.