به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا از اول آبان ۱۴۰۵ آغاز شده است گفت: تاکنون ۹۹ و ۶ دهم سرشماری در استان انجام شده و ۹۵ درصد خانوار‌ها نیز در فرآیند سرشماری مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

علیرضا نورانی با بیان اینکه حدود سه درصد خانوار‌ها در گروه خانوار‌های غایب قرار دارند گفت: مأموران آمارگیر در صورت غیبت خانوار، برگه‌های اطلاعیه‌ای را مقابل درب منزل قرار می‌دهند تا ساکنان از مراجعه مأمور سرشماری و ضرورت تکمیل اطلاعات خود مطلع شوند و از شهروندان انتظار داریم برای انجام مصاحبه و تکمیل اطلاعات خانوار خود همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه سرشماری ثبتی‌مبنا یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در حوزه تولید اطلاعات جمعیتی و اجتماعی است، گفت: اطلاعات حاصل از سرشماری، پشتوانه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد، آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است و هرچه این اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان شناخت بهتر نیاز‌های واقعی جامعه و تخصیص مناسب‌تر منابع و امکانات فراهم خواهد شد.