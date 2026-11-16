به مناسبت روز جهانی کارآفرینی و نخستین روز هفته کارآفرینی در کشور، زنگ کارآفرینی در هنرستان نمونه دولتی امام خمینی(ره) شهرستان بجنورد نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، این آیین با حضور رجائی‌نیا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، و محمد خوش‌آینه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، برگزار شد.

زنگ کارآفرینی هم‌زمان با روز جهانی کارآفرینی و آغاز هفته کارآفرینی در کشور، در هنرستان نمونه دولتی امام خمینی(ره) بجنورد به صدا درآمد.

در این مراسم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با دانش‌آموزان و مسئولان آموزشی درباره اهمیت کارآفرینی و مهارت‌آموزی گفت‌وگو کردند.

برگزارکنندگان این آیین، هدف از آن را ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت روحیه خودباوری و آشناسازی نسل جوان با مسیرهای مهارت‌محور و کسب‌وکار دانستند. همچنین بر ضرورت پیوند میان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیازهای واقعی بازار کار استان تأکید شد.