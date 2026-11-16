برنامه فرهنگی و سرگرمی گذر کیش و کتاب، گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، با حضور نمایش عروسکی، در اسکله تفریحی کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برنامه فرهنگی و سرگرمی گذر کیش و کتاب، با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای کودکان و خانواده‌ها، از دوشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۹ آبان‌ برگزار خواهد شد.

قصه‌گویی و قصه‌نمایش، بازی و نمایش، مسابقه، سرگرمی، موسیقی و برنامه‌های شاد و متنوع از بخش‌های این رویداد فرهنگی است.

برنامه فرهنگی و سرگرمی گذر کیش و کتاب، هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲ در اسکله تفریحی کیش میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.