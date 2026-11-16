احسان کریمی: کاروان ۱۰ نفره پیرغلامان و خادمان حسینی یزد برای حضور در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی، بدرقه و راهی ارومیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر کل صداوسیمای مرکز یزد گفت: کاروان پیرغلامان حسینی متشکل از ۱۰ پیرغلام و خادم امام حسین (ع) است که سفر خود را به سمت ارومیه و برای حضور در بیست و سومین اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی آغاز کردند.



احسان کریمی ادامه داد: این اجلاس روز‌های ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در آذربایجان غربی برگزار خواهد شد، آئین بدرقه این کاروان امروز در صدا و سیمای مرکز یزد و از جوار شهید گمنام مدفون در این مرکز انجام شد.

