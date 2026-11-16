فناوران کشور، لوله‌های پلی‌اتیلنی حاوی نانوذرات کم وزن و مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی را با هدف بهبود خواص مکانیکی و کاهش اشتعال‌پذیری تولید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ستاد نانو، لوله‌های پلی‌اتیلنی به دلیل وزن کم، مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، سهولت حمل‌ونقل و نصب و هزینه مناسب، به یکی از گزینه‌های پرکاربرد در شبکه‌های انتقال آب و سامانه‌های آبیاری تبدیل شده‌اند. با این حال، بهبود خواص مکانیکی و افزایش ایمنی این محصولات در برابر آتش‌سوزی، همچنان از موضوعات مورد توجه تولیدکنندگان این حوزه است. در همین راستا، یکی از شرکت‌های تولیدی صنعتی با استفاده از نانوذرات در ساختار لوله‌های پلی‌اتیلنی، محصولی با مقاومت کششی بیشتر و اشتعال‌پذیری کمتر تولید کرده است.

در این محصول، نانوذرات به ترکیب مواد اولیه لوله پلی‌اتیلنی افزوده شده‌اند تا برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی آن بهبود یابد. برای ارزیابی عملکرد محصول، آزمون‌هایی با هدف بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و اشتعال‌پذیری روی لوله حاوی نانوذرات و یک نمونه شاهد فاقد نانوذرات انجام شده است. این آزمون‌ها مطابق استاندارد‌های INSO ۱۴۴۲۷-۲ و ASTM D ۶۳۵ صورت گرفته‌اند.

نتایج آزمون کشش نشان می‌دهد که میزان مقاومت کششی نمونه حاوی نانوذرات به ۷۳۹ رسیده است؛ در حالی‌که این مقدار برای نمونه معمولی ۵۸۴ گزارش شده است. به این ترتیب، افزودن نانوذرات با افزایش حدود ۲۶ درصدی مقاومت کششی همراه بوده است. همچنین درصد برگشت طولی لوله از یک درصد در نمونه شاهد به ۰٫۶ درصد در نمونه نانویی کاهش یافته است. این نتایج بیانگر بهبود برخی ویژگی‌های مکانیکی لوله و تغییر رفتار آن در برابر اعمال نیرو و تغییر شکل است.

یکی دیگر از نتایج قابل توجه، کاهش سرعت اشتعال در نمونه حاوی نانوذرات است. بر اساس داده‌های ارائه شده، سرعت اشتعال این نمونه حدود ۱۷٫۸ میلی‌متر بر دقیقه اندازه‌گیری شده، درحالی‌که این مقدار در لوله پلی‌اتیلنی فاقد نانوذرات به حدود ۲۶٫۹ میلی‌متر بر دقیقه می‌رسد. بنابراین، سرعت اشتعال نمونه نانویی در این آزمون حدود ۳۴ درصد کمتر از نمونه شاهد بوده است. این تفاوت می‌تواند نشان‌دهنده نقش نانوذرات در بهبود رفتار محصول در برابر اشتعال باشد؛ هرچند ارزیابی کامل ایمنی حریق به آزمون‌های تکمیلی و بررسی شرایط واقعی کاربرد نیاز دارد.

لوله‌های پلی‌اتیلنی تقویت‌شده با نانوذرات، در کنار ویژگی‌های یادشده، از مزایای متداول لوله‌های پلی‌اتیلنی مانند وزن کم، مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، مقاومت در برابر پرتو‌های خورشید و سهولت نصب و حمل‌ونقل برخوردارند. این محصولات در ابعاد و اندازه‌های مختلف قابل تولید هستند و می‌توانند در خطوط انتقال آب شهری و روستایی، شبکه‌های آبیاری تحت فشار و سامانه‌های آبیاری بارانی، نواری و قطره‌ای مورد استفاده قرار گیرند.

به‌کارگیری نانوذرات در ساخت لوله‌های پلی‌اتیلنی، رویکردی برای ارتقای عملکرد این محصولات پرکاربرد در زیرساخت‌های آب‌رسانی و کشاورزی است. نتایج آزمون‌های مقایسه‌ای ارائه‌شده از سوی تولیدکننده، بهبود مقاومت کششی و کاهش سرعت اشتعال را در نمونه حاوی نانوذرات نشان می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که در کنار مزایای ذاتی پلی‌اتیلن می‌توانند به افزایش کارایی و دوام این محصولات کمک کنند.