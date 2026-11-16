به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خسروپناه افزود: با فوت این بیمار، تعداد فوتی‌های حادثه به ۱۳ تن رسید.

وی با بیان اینکه دیروز هم دو تن از مصدومان در بیمارستان بزرگ دزفول فوت کرده بودند، افزود: ۱۵ نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان بزرگ دزفول اعزام شدند که دو نفر آنان بعد از اقدامات درمانی مرخص شدند، سه نفر فوت شدند و ۱۰ نفر دیگر در بیمارستان بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: در حال حاضر دو نفر از مصدومان شرایط بحرانی دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که یک نفر از مصدومان امروز برای جراحی قفسه سینه به بیمارستان امام خمینی اهواز اعزام می شود و ۸ نفر دیگر از مصدومان وضعیت پایداری دارند و در بیمارستان بستری هستند.

اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

زخمی‌های این حادثه برای درمان به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و بیمارستان بزرگ دزفول اعزام شدند.