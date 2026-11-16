مدیرکل استاندارد استان تهران از طراحی سامانه‌ای برای ردیابی سیلندر‌های گاز طبی و صنعتی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، محل استقرار سیلندر‌ها و وضعیت ایمنی آنها قابل بررسی خواهد بود.

قاسم فدوی امروز در حاشیه مراسم تجلیل از واحد‌های نمونه استاندارد استان تهران در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ضرورت نظارت بر تولید و توزیع سیلندر‌های گاز طبی و صنعتی افزود: در حال حاضر نظارت کافی بر این حوزه وجود ندارد و به همین منظور سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم تا امکان ردیابی هر سیلندر و بررسی وضعیت ایمنی آن فراهم شود.

وی با اشاره به معرفی ۶ واحد نمونه کشوری و ۱۱ واحد نمونه استانی در این مراسم گفت: در استان تهران ۴ هزار و ۱۴۵ پروانه استاندارد اجباری و ۷۰۰ پروانه استاندارد اختیاری صادر شده است.

فدوی با تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات تولیدی افزود: نظارت بر خدمات پس از فروش واحد‌های تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد و تولیدکنندگان باید مسئولیت کیفیت محصولات خود را بر عهده بگیرند.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین درباره روند ترخیص کالا از گمرکات گفت: با توجه به شرایط جنوب کشور و کاهش فعالیت گمرکات استان‌های جنوبی، بخش بیشتری از کالا‌ها از گمرکات تهران ترخیص می‌شود. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم تجهیزات مورد نیاز برای ترخیص کالا را افزایش دهیم تا از رسوب کالا در گمرکات کاسته شود.

وی از راه‌اندازی سامانه کنترل بتن نیز خبر داد و افزود: با استفاده از این سامانه، نمونه‌برداری از بتن مصرفی در ساختمان‌ها و وضعیت کیفیت آن رصد و پایش خواهد شد.