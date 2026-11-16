به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،کریم معروفی اظهار کرد: این طرح‌ها در مجموع به مساحت حدود ۱۰۰ هزار مترمربع و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه، بخشداری‌های مرکزی و نالوس و مشارکت دهیاران روستاها اجرا شده است.

وی افزود: روستاهای شیخان، گندویلا، صوفیان، دوآب، گندملاعیسی، لولکان، آغبلاغ، میرآباد، حسن‌نوران، دوربه، گلاز، گرگاگول و سنگر از جمله روستاهایی هستند که عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر آنها به پایان رسیده است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه با اشاره به گستره عملیات عمرانی انجام‌شده در این روستاها گفت: اجرای طرح‌های هادی و آسفالت معابر علاوه بر بهبود وضعیت تردد ساکنان، در ساماندهی بافت روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی، افزایش ایمنی معابر و ارتقای کیفیت محیط زندگی روستاییان موثر است.

معروفی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است، گفت: در اجرای این پروژه‌ها، همراهی بخشداری‌های مرکزی و نالوس و مشارکت دهیاران نقش مهمی در پیشبرد عملیات عمرانی و تحقق برنامه‌های بهسازی روستاها داشته است.

وی همچنین از تداوم اجرای پروژه‌های آسفالت در ۲ روستای دیگر خبر داد و افزود: عملیات آسفالت در روستای نلیوان به مساحت هفت هزار مترمربع و در روستای علی‌آباد به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال اجراست که با تکمیل آنها، بخش دیگری از معابر روستایی شهرستان بهسازی خواهد شد.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشنویه اضافه کرد: اجرای طرح‌های هادی از مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی در مناطق روستایی است که با هدف ساماندهی ساخت‌وسازها، اصلاح و بهسازی شبکه معابر، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای زندگی روستاییان دنبال می‌شود.

بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های روستایی از جمله اقداماتی است که علاوه بر افزایش رفاه عمومی، در حفظ جمعیت روستاها، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن مناطق روستایی نقش دارد.