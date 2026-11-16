رزمایش سراسری مدیریت توأمان آب و برق با هدف صیانت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه‌برداشت و برخورد با تخلفات چاه‌های کشاورزی در استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مانور به صورت وبیناری و همزمان در سراسر کشور برگزار شد و در استان سمنان نیز تیم‌های عملیاتی شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق، اقدامات میدانی خود را با هماهنگی دستگاه قضایی در شهرستان‌های استان اجرا کردند.

مهدی پاک‌طینت، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، با اشاره به اهداف اجرای این مانور گفت: این طرح با هدف مدیریت همزمان مصرف آب و برق، توسعه هوشمندسازی شبکه توزیع و کمک به توزیع عادلانه منابع آب اجرا می‌شود.

وی افزود: در این رزمایش ۱۱ تیم عملیاتی در استان سمنان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق، وضعیت چاه‌های کشاورزی و انشعابات آنها را بررسی و تخلفات احتمالی را شناسایی می‌کنند.

آیدین دمنیان، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای سمنان نیز با اشاره به هماهنگی و یکپارچه‌سازی بانک اطلاعاتی چاه‌های کشاورزی میان دو شرکت گفت: با این اقدام، امکان نظارت دقیق‌تر بر میزان برداشت آب و مصرف برق چاه‌ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ چاه کشاورزی متخلف در استان برای اجرای این مانور شناسایی شده‌اند، افزود: این چاه‌ها پیش از این نیز به دلیل تخلفاتی از جمله اضافه‌برداشت، تذکر دریافت کرده‌اند و در جریان مانور سه‌روزه با آنها برخورد قانونی می‌شود.

دمنیان با اشاره به اینکه استان سمنان از دو استان کشور فاقد چاه غیرمجاز دارای انشعاب برق فعال است، گفت: برخورد با تخلفات چاه‌های کشاورزی با هماهنگی دستگاه قضایی و به صورت عملیاتی در شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

این رزمایش همزمان با سراسر کشور و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط با وزارت نیرو، با هدف حفاظت از آبخوان‌ها، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و مدیریت مصرف آب و برق در بخش کشاورزی برگزار می‌شود.