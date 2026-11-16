مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۳۰ آبان ماه جاری آخرین مهلت نشان‌دار کردن مالیات در استان است، گفت: تاکنون ۴۸ طرح شامل ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی برای تخصیص مستقیم منابع مالیاتی نشان‌دار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار افزود: هدف‌گذاری درآمد حاصل از طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال مالی جاری ۱۲ هزار میلیارد ریال است که تاکنون ۷۶۰ میلیارد ریال از این میزان محقق شده است.

وی با اشاره به باقی ماندن ۶ روز تا پایان مهلت تعیین‌شده، ابراز امیدواری کرد که در روزهای پایانی، میزان مشارکت مودیان مالیاتی در این طرح افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی افزود: مودیان مالیاتی تا پایان آبان ماه فرصت دارند هنگام پرداخت مالیات، با انتخاب گزینه‌های موجود، طرح مورد نظر خود را در استان برای تخصیص منابع مالیاتی انتخاب کنند.

پورمختار با اشاره به طرح‌های منتخب استان در این زمینه گفت: ۱۳ مدرسه و ۱۲ مرکز بهداشتی و درمانی برای بهره‌مندی از منابع این طرح انتخاب شده‌اند که مودیان می‌توانند با انتخاب آنها هنگام پرداخت مالیات، زمینه تخصیص مستقیم اعتبارات مالیاتی به این طرح‌ها را فراهم کنند.

وی همچنین از وصول ۶۳ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در استان خبر داد و افزود: از این میزان، ۵۰ هزار میلیارد ریال در استان هزینه شده است که در این زمینه آذربایجان غربی جزو سه استان برتر کشور قرار دارد،.

پورمختار خاطرنشان کرد: میزان وصول مالیات‌های مستقیم در استان در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

وی ادامه داد: ۲۱ درصد از افزایش درآمد مالیاتی استان ناشی از شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اشاره به اهداف درآمدی استان در سال جاری گفت: درآمد مالیاتی آذربایجان غربی در سال جاری ۲۴۰ هزار میلیارد ریال هدف‌گذاری شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دارد.