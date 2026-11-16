به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی نیشابور گفت: در این طرح که تلفیقی از بهره برداری از علوفه بمنظور تعلیف دام و همچنین برداشت شیره گیاه دارویی ارزشمند آنغوزه بود، مرتعداران پس از برداشت اصولی و مطابق طرح، اقدام به احیای مرتع نمودند.

هادی آزادروح افزود:در این اقدام بیولوژیک نماینده مرتعداران با نظارت نماینده اداره منابع طبیعی نیشابور اقدام به کپه کاری بذر آنغوزه نمودند.

آزادروح بیان کرد: در این عملیات که قرار است تا سطح ۱۸۶ هکتار ادامه یابد؛ بذر‌هایی که از سطح مرتع جمع آوری شده است بصورت کپه کاری کاشته می‌شوند تا به احیا و اصلاح مرتع کمک شود.

وی اظهار کرد: در اولین روز حدود ۳۰ هکتار از سطح مرتع، کپه کاری شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نیشابور تصریح کرد: عملیات کپه کاری بمنظور بهره مندی از بارندگی‌های پیش رو در زمان مناسب آغاز شد و در روز‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.