به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ مسعود تقدیسی جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی ا با بررسی خودروهای مسیر سمنان-دامغان، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی دقیق و هوشمندانه بار کامیون، ۱۵۰ هزار نخ سیگار قاچاق که به صورت حرفه‌ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ تقدیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.