عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی با تاکید بر اهمیت سلامت دام در هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی تصریح کرد: تضمین سلامت دام، پیش‌شرط تحقق بهره‌وری در صنعت دامپروری است و بدون توجه به بهداشت دام، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها به هدر می‌رود.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، دکتر آرش امیدی امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست امنیت غذایی و ظرفیت‌های دام سنگین که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، توجه به سلامت دام را امری به مراتب مهم‌تر از هر فعالیت دیگری در این صنعت برشمرد و با بیان اینکه «این دام سالم است که نهاده‌ها را به محصول سالم تبدیل می‌کند»، اظهار کرد: حتی اگر برای تأمین آب و خوراک و بهبود شرایط پرورش دام سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام شود، در صورت بروز بیماری، تولید کاهش می‌یابد، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و عمر اقتصادی دام نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

دکتر امیدی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌های بهداشتی دامپزشکی افزود: باید از ارزیابی فعالیت‌محور فاصله بگیریم و به سمت ارزیابی نتیجه‌محور حرکت کنیم؛ به این معنا که به‌جای اعلام صرف تعداد اقدامات و واکسیناسیون‌های انجام‌شده، مشخص کنیم چه درصدی از جمعیت دامی واقعاً ایمن شده‌اند و تا چه اندازه توانسته‌ایم گردش عوامل بیماری‌زا را در جمعیت دامی کاهش دهیم.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در حوزه دامپزشکی تصریح کرد: بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی کشور‌های پیشرفته نیز در مسیر کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های دامی با شکست‌هایی مواجه شده‌اند، اما نکته مهم این است که این کشور‌ها شکست‌ها را پایان مسیر تلقی نکرده و با ارزیابی مستمر، اصلاح روش‌ها و تداوم برنامه‌ها به موفقیت‌های بیشتری دست یافته‌اند.

این دامپزشک تأکید کرد: باید از تجربه‌های موفق و حتی شکست‌های کشور‌های پیشرو درس بگیریم و با بومی‌سازی این تجربه‌ها، برنامه‌های بهداشتی متناسب با شرایط دامپروری کشور طراحی کنیم.

دکتر امیدی در پایان خاطرنشان کرد: واکسیناسیون، مراقبت و ریشه‌کنی بیماری‌ها صرفاً اقدامات بهداشتی نیستند، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی برای حفظ تولید، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اختلال در زنجیره، حفظ اعتماد بازار و افزایش تاب‌آوری صنعت دامپروری محسوب می‌شوند.