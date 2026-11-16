به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی مسابقات تکواندو جایزه بزرگ (گرندپری) ۲۰۲۶، روز‌های ۷ و ۸ آذر به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.

تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات در رکوردی بی‌سابقه؛ ۹ سهمیه دارد که در مقایسه با دوره‌های پیشین رکوردی درخشان است. پیش از این قرار بود ایران با ۸ سهمیه در فینال گرندپری قزاقستان حاضر شود که با اعلام فهرست نهایی نفرات حاضر در مرحله پایانی رقابت‌های گرندپری ۲۰۲۶، رادین زینالی نیز به جمع ملی‌پوشان ایران راه یافت تا تعداد تکواندوکاران کشورمان در این رویداد معتبر به ۹ نفر برسد.

به این ترتیب برای نخستین بار از سال ۲۰۱۳ تاکنون که مسابقات فینال گرندپری برگزار شده، تکواندو ایران با ۹ سهمیه در مسابقات حضور خواهد داشت و این رکورد در مقایسه با تمام ادوار مثال‌زدنی و بی‌تکرار است.

اگر چه در برخی سال‌ها مانند ۲۰۱۶ یا ۲۰۲۳ تعداد سهمیه ایران به پنج رسید، اما در اغلب دوره‌ها تعداد سهمیه‌ها زیر ۵ سهمیه بوده و حالا برای اولین بار تیم ایران ۹ سهمیه در فینال گرندپری دارد که یک رکورد درخشان محسوب می‌شود.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاج‌موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و رادین زینالی در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم، ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم و حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+ کیلوگرم، ترکیب ۹ نفره ایران را تشکیل می‌دهند.

در میان کشور‌های شرکت‌کننده، کره جنوبی با ۱۱ ورزشکار بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده است. اسپانیا با ۱۰ نماینده و ایران با ۹ تکواندوکار در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین برزیل و چین هر کدام با ۷ ورزشکار، اردن و ازبکستان با ۶ نماینده و کشور‌های آمریکا، کرواسی و یونان نیز هر کدام با ۵ تکواندوکار در این رقابت‌ها حضور خواهند یافت.