مدیرگروه نظارت و ارزیابی علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایت از علوم پایه گفت: پیوند میان علوم پایه و حوزه‌های مهندسی، پزشکی و فناوری‌های پیشرفته یکی از حلقه‌های مفقوده نظام علمی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طاووسی، مدیرگروه نظارت و ارزیابی علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رویکرد نقشه جامع علمی کشور در پیوند میان علوم پایه و نیاز‌های فناورانه کشور بیان کرد: یکی از نکات مهم در روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور، توجه به ارتباط و پیوستگی علوم است. در این رویکرد، تلاش شده است دوگانه‌ای که گاهی میان فعالیت در علوم پایه و فعالیت در حوزه‌های کاربردی وجود دارد، از طریق تعریف کلان‌پروژه‌ها برطرف شود.

اتصال علوم پایه به مهندسی؛ حلقه مفقوده نظام علمی کشور

طاووسی با پذیرش وجود ضعف در سیاست‌های پیشین کشور در زمینه تقویت علوم پایه اظهار کرد: متأسفانه در کشور در حوزه علوم پایه ضعف‌هایی داشته‌ایم. در عین حال، هر جا در حوزه‌های فناوری و مهندسی به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم، برخورداری از ظرفیت علوم پایه یکی از عوامل مهم آن بوده است. برای مثال، پیشرفت در حوزه هوافضا و مواد پیشرفته بدون برخورداری از دانش پایه امکان‌پذیر نیست؛ چراکه حتی اگر فناوری مورد نیاز در اختیار کشور قرار نگیرد، برخورداری از دانش پایه می‌تواند توانمندی لازم برای توسعه و بومی‌سازی آن را فراهم کند.

ضرورت مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها در توسعه علوم پایه

وی درباره چگونگی اجرایی‌سازی این رویکرد در دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور بیان کرد: یکی از اقدامات مهم، مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها بر اساس آمایش علمی است. دانشگاه‌های تراز اول کشور که ظرفیت فعالیت در علوم مرزشکن و حوزه‌های عمیق علمی را دارند، باید نقش‌آفرینی بیشتری در توسعه علوم پایه داشته باشند و حمایت‌های دولتی نیز متناسب با این مأموریت‌ها به سمت آنها هدایت شود.

علوم پایه به برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری ۵ تا ۱۵ ساله نیاز دارد

مدیرگروه نظارت و ارزیابی علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یکی از مشکلات اساسی سیاست‌گذاری علمی کشور در حوزه علوم پایه اظهار کرد: ما برای بسیاری از مسائل و حوزه‌های فناورانه کشور سند و برنامه تدوین کرده‌ایم؛ از حوزه سلامت گرفته تا هوش مصنوعی، هوافضا و مواد پیشرفته، اما در زمینه علوم پایه از یک سند و سیاست‌گذاری جامع و مشخص برخوردار نیستیم؛ در حالی که اتفاقاً علوم پایه بیش از بسیاری از حوزه‌ها به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

تجربه کشور‌های پیشرفته و الگوی چین و هند در پیوند علوم پایه و فناوری

طاووسی در ادامه با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرو در سیاست‌گذاری علم و فناوری اظهار کرد: در مراحل اولیه شکل‌گیری سیاست‌گذاری علمی در آمریکا، رویکردی خطی نسبت به ارتباط علم و فناوری وجود داشت. در این نگاه، ابتدا روی علوم پایه سرمایه‌گذاری می‌شد و سپس دستاورد‌های این حوزه در مراحل بعدی به بخش‌های کاربردی و فناوری منتقل می‌شد.

لزوم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری صبور در علوم پایه

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران به علوم پایه گفت: یکی از پیش‌فرض‌های مهم در حمایت از علوم پایه، صبوری است. سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار باید بپذیرند که ممکن است نتایج سرمایه‌گذاری در این حوزه تا ۱۰ سال بعد آشکار نشود. نمی‌توان از پژوهشگر انتظار داشت که یک سال پس از دریافت اعتبار، نتیجه نهایی و محصول مشخصی ارائه کند.

سهم پایین پژوهش از تولید ناخالص داخلی؛ چالش جدی علوم پایه

مدیرگروه نظارت و ارزیابی علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به محدودیت منابع مالی پژوهش در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در توسعه علم و فناوری، پایین بودن سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی است. این مسئله تنها به علوم پایه محدود نمی‌شود و حوزه‌های فنی و مهندسی و حتی پزشکی را نیز درگیر کرده است.

دولت باید زیرساخت‌های مورد نیاز علوم پایه را تأمین کند

طاووسی با بیان اینکه حمایت دولت از علوم پایه لزوماً به معنای تأمین تمام هزینه‌های جاری پژوهش نیست، اظهار کرد: بخش مهمی از نیاز علوم پایه به تجهیزات و زیرساخت‌های پژوهشی مربوط می‌شود. این تجهیزات ممکن است هزینه بالایی داشته باشند، اما اگر دولت یک‌بار برای تأمین آنها سرمایه‌گذاری کند، می‌توانند برای چندین سال مورد استفاده قرار گیرند و پروژه‌های پژوهشی متعددی را پشتیبانی کنند.