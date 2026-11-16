گروه‌های عملیاتی آب و برق در مازندران، عملیات شناسایی و انسداد چاه‌های کشاورزی غیرمجاز را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای مازندران، با اشاره به ضرورت مدیریت منابع، گفت: از مجموع ۱۳۵ هزار حلقه چاه مجاز در استان، ۱۲۷ هزار حلقه با هدف کشاورزی بهره برداری می‌شوند که از این میان، حدود ۳۲ هزار حلقه دارای مصرف برق هستند.

سید محمد موسوی با تأکید بر سیاست‌های وزارت نیرو برای صرفه جویی در انرژی، افزود: وجود حدود ۳ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در استان، در دستور کار انسداد قرار دارد.

او ادامه داد: در راستای اجرای این سیاست ها، مانور سراسری با همکاری شرکت توزیع برق برگزار شد که در مرحله نخست، ۴۵ چاه برای بررسی و عملیات زیر نظر قرار گرفتند؛ در این مانور با قطع برق غیرمجاز، چاه‌ها نیز با حکم قضایی پر و مسدود خواهند شد و قرار است این عملیات به صورت هفتگی در سراسر استان تکرار شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز با ارائه آماری از شبکه توزیع، اعلام کرد: از میان یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک استان، ۱۱۰ هزار مشترک در بخش کشاورزی فعالیت دارند که سهم آن‌ها از برق مصرفی استان، ۱۳ و نیم درصد است.

حسینی کارنامی با توضیح ابعاد اجرایی این طرح، افزود: در تمامی ۱۸ شهرستان مازندران، گروه‌های مشترک متشکل از کارشناسان آب منطقه‌ای و توزیع برق، به بازرسی از چاه‌های کشاورزی می‌پردازند و در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از منابع آب و برق، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.