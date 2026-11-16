مناطق مختلف استان قزوین از بعد از ظهر امروز شاهد رگبار و بارش پراکنده باران خواهند بود.

رگبار و رعد و برق در استان قزوین از بعدازظهر امروز

رگبار و رعد و برق در استان قزوین از بعدازظهر امروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، از بعد امروز تا صبح فردا گذر موجی از آسمان استان، سبب افزایش ابر خواهد شد که پیامد آن در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات، رگبار، رعد و برق و وزش باد است.

این موج در قلل و ارتفاعات، به بارش پراکنده برف منجر خواهد شد.

بعد از ظهر چهارشنبه موج دیگری از آسمان استان عبور می‌کند که افزایش ابر در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات، رگبار باران و و رعد و برق را به دنبال خواهد داشت.

از روز پنجشنبه جو استان به نسبت پایدار پیش‌بینی شده است.

از نظر دمایی، امروز و فردا دما هوا اندکی کاهش می‌یابد، اما طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه افزایشی خواهد بود.