رگبار و رعد و برق در استان قزوین از بعدازظهر امروز
مناطق مختلف استان قزوین از بعد از ظهر امروز شاهد رگبار و بارش پراکنده باران خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، از بعد امروز تا صبح فردا گذر موجی از آسمان استان، سبب افزایش ابر خواهد شد که پیامد آن در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات، رگبار، رعد و برق و وزش باد است.
این موج در قلل و ارتفاعات، به بارش پراکنده برف منجر خواهد شد.
بعد از ظهر چهارشنبه موج دیگری از آسمان استان عبور میکند که افزایش ابر در برخی مناطق به ویژه ارتفاعات، رگبار باران و و رعد و برق را به دنبال خواهد داشت.
از روز پنجشنبه جو استان به نسبت پایدار پیشبینی شده است.
از نظر دمایی، امروز و فردا دما هوا اندکی کاهش مییابد، اما طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه افزایشی خواهد بود.