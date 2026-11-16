به علت افزایش آلاینده‌های ذرات معلق، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های قم، قنوات و جعفریه در وضعیت ناسالم قرار گرفته و در شهر کهک نیز برای گروه‌های حساس، هوا ناسالم اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس اطلاعات دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، شاخص کیفیت هوا به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲.۵) در شهر‌های قم، قنوات و جعفریه در شرایط ناسالم و در شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. با توجه به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری شرایط جوی، احتمال ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه وجود دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست توصیه می‌کند افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان، سالمندان، زنان باردار و مبتلایان به آسم، فعالیت‌های طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.

جزئیات شاخص کیفیت هوا (ساعت ۸ صبح):

قم: ناسالم (شاخص ۱۶۷ - ایستگاه جمکران)

قنوات: ناسالم (شاخص ۱۶۳)

جعفریه: ناسالم (شاخص ۱۵۲)

کهک: ناسالم برای گروه‌های حساس (شاخص ۱۲۴)