مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: ۶۱ طرح گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۰ همت در استان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آنها حدود ۷۸۰ فرصت شغلی ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری اظهار کرد: آذربایجان غربی از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند ضمن رونق گردشگری، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند.

وی با اشاره به وجود بناهای تاریخی متعدد، جاذبه‌های طبیعی، آداب و رسوم بومی، روستاهای تاریخی و زندگی عشایری در استان افزود: این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری فراهم کرده‌اند و ورود سرمایه‌گذاران در چارچوب قوانین و با همکاری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.

صفری ادامه داد: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری و اجرای طرح‌های جدید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش موثری در افزایش امکانات و زیرساخت‌های گردشگری استان داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در اجرای طرح‌های گردشگری دولتی نیز مشارکت کند، گفت: این همکاری در پروژه‌هایی مانند کمپ‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات و افزایش امکانات مورد نیاز گردشگران باشد.

وی همچنین واگذاری قانونی برخی بناها و محوطه‌های تاریخی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را راهکاری برای تسریع در مرمت، بهسازی و بهره‌برداری از این آثار دانست و افزود: این اقدام علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.

صفری با اشاره به تجربه موفق واگذاری حمام تاریخی آخوند ارومیه اظهار کرد: این بنا در سال‌های گذشته از طریق ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه‌گذار آن با انجام اقدامات مرمتی و آماده‌سازی، این مجموعه را در نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموعه حمام تاریخی آخوند ارومیه بیش از ۲۰ نفر مشغول به کار شده‌اند که نمونه‌ای از تاثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی و ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اعلام آمادگی این اداره کل برای پذیرش سرمایه‌گذاران گفت: علاقه‌مندان می‌توانند در بناها و محوطه‌های تاریخی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله خانه کبیری خوی، کاروانسرای قطور خوی، حمام لج مهاباد، حمام تاریخی باروق و دیگر آثار واجد شرایط مشارکت کنند و اقدامات لازم را در چارچوب ضوابط قانونی انجام دهند.

صفری با اشاره به وضعیت پروژه‌های گردشگری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۱ پروژه شامل هتل‌های پنج و چهار ستاره، مجتمع‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاها، سفره‌خانه‌های سنتی و اقامتگاه‌های سنتی در نقاط مختلف آذربایجان غربی در حال اجراست.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها بالغ بر ۳۰ همت است و برآورد می‌شود با بهره‌برداری از آنها حدود ۷۸۰ فرصت شغلی ایجاد شود.