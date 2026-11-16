

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آکادمی ووشو که مقر اصلی تمرینات تیم‌های ملی و برگزاری رقابت‌های لیگ محسوب می‌شود و در طول سال میزبان ووشوکاران در دو رشته ساندا و تالو است، با برنامه فدراسیون بازسازی و نوسازی ویژه خواهد شد.

این سالن در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دچار آسیب شده بود و در این طرح علاوه بر اینکه سالن مسابقات ترمیم خواهد شد، اقدامات لازم در خصوص بهبود سکوی ساندا، افزایش نور سالن، بهبود سیستم گرمایشی و تهویه، ترمیم سقف، دیواره‌ها و سکو‌های تماشاگران انجام و مورد بازسازی ویژه قرار خواهد گرفت. همچنین سالن بدنسازی و خوابگاه‌ها نیز در این طرح نوسازی خواهند شد تا آکادمی ملی ووشو بهتر و بیشتر از گذشته در خدمت ووشوکاران و علاقمندان به این رشته قرار بگیرد.

این سالن سال گذشته با خرید یک قطعه فرش تالوفیلد به روز تجهیز و همچنین دستگاه تهویه هوا فرسوده تعویض شده بود و حالا با این نوسازی که قرار است علاوه بر سالن مسابقات، سالن بدنسازی و خوابگاه‌ها را شامل شود، در آستانه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر ووشو بزرگسالان بهتر از گذشته و با سر و شکلی نونوار میزبان تیم‌ها و ووشوکاران خواهد بود.