به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیر تعاون روستائی آذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: خرید توافقی انگور سیاه در دو مرحله و توسط شبکه تعاون روستایی استان، به مباشرت اتحادیه تعاونی روستایی استان انجام گرفت و محصول خریداری‌شده به کارخانه پاکدیس ارومیه تحویل داده شد.

سجاد حسامی افزود: در مرحله نخست، یک‌هزار و ۳۲۷ تن و در مرحله دوم، ۷۸۶ تن انگور سیاه از باغداران این دو شهرستان خریداری شد که در مجموع، میزان خرید توافقی به ۲ هزار و ۱۱۳ تن رسید.

مدیر تعاون روستایی استان با تأکید بر نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در راستای حمایت از باغداران، تسهیل فرآیند عرضه محصول و فراهم‌سازی زمینه تحویل محصول به صنایع تبدیلی و فرآوری انجام شده است.