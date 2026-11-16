به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: از مجموع ۹۱۸ روستای استان، عملیات اجرای طرح هادی در ۷۸۶ روستا انجام شده و یا در حال انجام است.

تنها افزود: شاخص اجرای طرح هادی در کشور ۷۴ درصد است و استان با ثبت شاخص ۸۵.۶ درصد، در این زمینه از میانگین کشوری جلوتر است.

به گفته وی طرح هادی برای تمامی ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان تهیه شده و ضوابط ساخت و ساز و کاربری اراضی در این روستا‌ها مشخص است.

تنها افزود: برای همه این روستا‌ها طرح هادی تهیه شده و این روستا‌ها نیز مانند شهر‌ها دارای نقشه هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: این عملیات شامل دفع آب‌های سطحی، جدول‌گذاری، آسفالت و سنگ فرش معابر روستایی است.

به گفته تنها تاکنون ۱۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی و ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان اعتبار قیر رایگان ابلاغ شده که در مرحله تعریف طرح و مبادله موافقت نامه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: پارسال در ۲۶ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز اجرای طرح هادی شروع شده است.

تنها شاخص شروع اجرای طرح هادی در استان را ۸۵.۶ درصد اعلام کرد و افزود: متوسط شاخص شروع اجرای طرح هادی در کشور ۷۲ درصد است.