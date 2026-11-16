بامداد امروز؛ یک نفت‌کش متخلف دیگر که در شرق تنگه هرمز بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، بامداد امروز دوشنبه، یک نفت‌کش متخلف دیگر، در پی برخورد با مین دریایی در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز، دچار آتش سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر بر تردد شناورها در شرق تنگه هرمز اعلام کرد: خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و ورود غیرمجاز به مناطق ممنوعه و ناامن دریایی، شناورهای متخلف را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

در این اطلاعیه تأکید شده است: صاحبان شناورهایی که بدون توجه به هشدارها و ضوابط اعلام‌شده در مناطق ممنوعه تردد می‌کنند، مسئول پیامدهای ناشی از این اقدام خواهند بود.