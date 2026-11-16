به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، محمدرضا مودودی اظهار کرد: این مسیر اختصاصی از درب ورودی به منطقه آزاد تا محوطه گمرک دوغارون ادامه دارد و با استفاده از جداکننده‌های بتنی تفکیک و ایزوله شده است تا کامیون‌ها بدون توقف و اختلال تردد کنند.

مودودی وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی گذر و دستور استاندار خراسان رضوی مبنی بر حمل یکسره ادامه داد: این اقدام که با خرد جمعی مدیران منطقه آزاد دوغارون، نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اداره کل گمرک شهید ناصری و پایانه مرزی دوغارون اتخاذ شده است، در انضباط ترافیکی و تسریع تشریفات گمرکی تأثیر مثبت خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون بیان کرد: توقف‌های طولانی‌مدت ناوگان تجاری بر اثر تعدد گلوگاه‌ها و کندی بازرسی‌های موجود باعث گلایه و نارضایتی رانندگان ایرانی و افغانستانی شده بود که ایجاد مسیر تفکیک‌شده کامیون‌های مشمول طرح حمل یکسره کالا سبب کاهش ازدحام نیز می‌شود.

مودودی اضافه کرد: همچنین در سازوکارهای حمل یکسره کالا، خودروهایی که اطلاعات مورد نیاز یا رمزینه سفر آنها پیش از رسیدن به مسیر اختصاصی در سامانه جامع گمرکی تکمیل نشده باشد، تا زمان رفع مسئله به توقفگاه‌های همجوار هدایت می‌شوند تا از ایجاد سد معبر برای سایر کامیون‌ها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه حمل یکسره کالا، ارزیابی و نمونه‌گیری‌های بار توسط دستگاه متولی در مبدأ بارگیری انجام می‌شود و فقط پایش نهایی از لحاظ بررسی اسناد و نظارت بر قاچاق احتمالی در مرزهای خروجی صورت می‌گیرد تا کامیون و راننده هر چه سریع‌تر و روان‌تر عازم کشور مقصد شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون خاطرنشان کرد: تأکید این سازمان بر حمل یکسره کالاست؛ زیرا تخلیه و بارگیری یا ترانشیپ در مرزهای زمینی، علاوه بر ایجاد معطلی برای ناوگان و رانندگان، واسطه‌گری‌های نامتعارف را افزایش می‌دهد و ارزش افزوده را نزدیک به صفر و ناچیز می‌کند.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در گستره‌ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در فاصله ۱۳۰ کیلومتر از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد واقع شده است.