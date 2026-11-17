در آیینی از دو کتاب شور و شیرین زندگی نوشته حبیب الله فاضل و مروری جامع بر اختلالات یادگیری در کودکان نوشته فاطمه ایزدیان و پیمان تائبی در شهرضا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کتاب شور و شیرین زندگی در ۱۴ فصل و ۳۷۷ صفحه و ۵۰۰ نسخه در انتشارات سه چاپ به چاپ رسیده و در آن به زندگینامه ۲۶ تن از فرهیختگان شهرضایی پرداخته شده است.

کتاب مروری جامع بر اختلالات یادگیری در کودکان را هم در ۵ فصل و ۱۳۴ صفحه و ۳۰۰ نسخه انتشارات اندیشه پیمان چاپ و منتشر کرده و نویسندگان آن به بررسی مشکلات یادگیری کودکان و روش‌های تشخیص زودهنگام و حل مشکل، پرداخته است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهرضا گفت: تا پایان سال از ۲۰ کتاب دیگر رونمایی می‌شود.

فاطمه پورخاقان افزود: در شهرستان شهرضا ۳۵۰ نویسنده فعالیت می‌کنند که ۷۰ نفر آن‌ها بانوان بوده و تاکنون ۷۷۰ جلد کتاب منتشر شده است.

این مراسم با تکریم استاد مظاهر بصیرت، فرهنگی بازنشسته و معلم آقای فاضل و شعرخوانی اساتید شعر و ادبیات شهرضا همراه بود.