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رییس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: ۸۰ لیتر سوخت اضافی ماهانه به خودروهای تک سوز که در قالب سرویس مدارس فعالیت دارند، اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فخرالدین معصوم زاده افزود: رانندگان خودروهای مجاز مشمول میتوانند در ۱۸ جایگاه سوخت شهر ارومیه سوختگیری لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: این اقدام با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه برای بهبود خدمترسانی سرویس مدارسی که تحت نظارت پیمانکاران فعالیت میکنند، در دستورکار قرار گرفتهاست.
رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ادامه داد: پمپ بنزینهای منتخب این میزان سوخت اضافی را در اختیار خودروهای مشمول قرار میدهند و این امر شامل همه پمپ بنزینها در سطح شهر ارومیه نیست.