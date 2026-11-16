اختصاص ۸۰ لیتر سوخت اضافی به خودروهای تک‌سوز سرویس مدارس ارومیه

رییس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: ۸۰ لیتر سوخت اضافی ماهانه به خودروهای تک سوز که در قالب سرویس مدارس فعالیت دارند، اختصاص یافت.