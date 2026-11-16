کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با حضور اتوبوس سیار انتقال خون در مجتمع امام رضا(ع)، در اقدامی انسان‌دوستانه به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.

کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی یزد به پویش اهدای خون پیوستند

کارکنان و دانشجویان علوم پزشکی یزد به پویش اهدای خون پیوستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با اشاره به اهمیت اهدای خون در تأمین نیاز‌های درمانی استان گفت: اهدای خون از سنت‌های حسنه‌ای است که خوشبختانه در کشور و به‌ویژه استان یزد رواج دارد.

شریفی افزود: بیماران بستری در بیمارستان‌ها که تحت عمل‌های جراحی قرار می‌گیرند و همچنین بیماران مبتلا به برخی بیماری‌ها که به‌صورت مستمر به دریافت خون نیاز دارند، از جمله گروه‌هایی هستند که تأمین خون مورد نیازشان اهمیت فراوانی دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با قدردانی از حضور سازمان انتقال خون در این دانشگاه اظهار امیدواری کرد: با مشارکت کارکنان و دانشجویان در این اقدام انسان‌دوستانه، گام مؤثری هرچند کوچک در تأمین خون مورد نیاز بیماران استان برداشته شود.