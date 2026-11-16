به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، همایش هم‌خوان، با حضور استاندار اردبیل، فرمانده سپاه و مدیرکل صدا و سیمای استان در سالن همایش کتابخانه‌های عمومی برگزار شد؛ در این مراسم قرارگاه توسعه و ترویج کتابخوانی استان آغاز به کار کرد.

آغاز به کار قرارگاه توسعه و ترویج کتابخوانی اردبیل

آغاز به کار قرارگاه توسعه و ترویج کتابخوانی اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، در همایش همخوان با اشاره به نقش دانش و آگاهی در پیشرفت جوامع اظهار کرد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که انسان و توانمندی‌های علمی و فکری او در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و ترویج علم و دانش به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه مورد توجه باشد.

وی با اشاره به تحولات پرشتاب فناوری و گسترش ابزار‌های نوین از جمله هوش مصنوعی افزود: باید از ظرفیت فناوری‌های جدید در مسیر پیشرفت استفاده کنیم، چراکه در دنیای امروز، اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور‌ها و حتی جبران محدودیت منابع طبیعی و اقتصادی باشد.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیان کرد: افزایش آگاهی عمومی و احساس مسئولیت افراد نسبت به مسائل جامعه، از مؤلفه‌های مهم توسعه اجتماعی است و تحقق این امر به مطالعه، پژوهش و ارتقای سطح دانش عمومی نیاز دارد.

امامی یگانه با بیان اینکه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی نیازمند ثبت و مستندسازی آثار و داشته‌های ارزشمند جامعه است، ادامه داد: شناخت گذشته و بهره‌گیری از تجربیات تاریخی بدون مطالعه و پژوهش امکان‌پذیر نیست و باید زمینه آشنایی نسل‌های آینده با این سرمایه‌های فرهنگی فراهم شود.

وی نقد سازنده را نیز مستلزم آگاهی و پشتوانه علمی دانست و گفت: اظهارنظر درباره مسائل و مشکلات جامعه باید بر پایه مطالعه و شناخت دقیق شرایط صورت گیرد تا نقد‌ها بتوانند به اصلاح امور و ارائه راهکار‌های مؤثر منجر شوند.

استاندار اردبیل از آمادگی استان برای راه‌اندازی قرارگاه ترویج و توسعه کتابخوانی خبر داد و تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که اردبیل به‌عنوان استان پایلوت، میزبان این قرارگاه باشد و با مشارکت مجموعه‌های مختلف، گام‌های عملی برای گسترش فرهنگ مطالعه برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه ترویج کتابخوانی مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، افزود: آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های اجرایی و فرهنگی باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند و فعالیت‌های مطالعاتی نباید تنها به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان محدود شود.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت طرح محله‌محوری در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، نقش رسانه‌ها را در ترویج مطالعه مهم ارزیابی کرد و گفت: بهره‌گیری از ابزار‌هایی مانند پادکست و کتاب‌های دیجیتال می‌تواند دسترسی اقشار مختلف جامعه به محتوای مفید را تسهیل کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که حجم زیادی از اطلاعات و اخبار در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، تولید محتوای ساده، کاربردی و اثرگذار برای عموم مردم ضرورت دارد و این موضوع باید با برنامه‌ریزی و نگاه هدفمند دنبال شود.

استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم پیوند میان دانشگاه و نیاز‌های جامعه اظهار کرد: پژوهش‌های دانشگاهی زمانی اثربخش خواهند بود که بتوانند برای مسائل و مشکلات کشور راهکار ارائه دهند و نتایج تحقیقات در عرصه‌های اجرایی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

امامی یگانه همچنین بر ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور تأکید کرد و افزود: نظام آموزش عالی باید به‌گونه‌ای عمل کند که دانش‌آموختگان علاوه بر مدارک تحصیلی، از دانش تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز برای فعالیت در حوزه‌های مختلف برخوردار باشند.

وی نقش خانواده‌ها را در شکل‌گیری عادت مطالعه در میان نسل جوان مهم دانست و گفت: خانواده‌ها باید با تشویق فرزندان به کتابخوانی و مدیریت استفاده از فضای مجازی، زمینه گرایش بیشتر نوجوانان و جوانان به کسب علم و دانش را فراهم کنند.