به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم رباتیک مجتمع آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره) ایرانیان مالزی در مسابقات بین‌مدرسه‌ای Combat Robot مالزی که در دانشگاه TAR UMT برگزار شد، موفق به کسب عنوان برنده اصلی مسابقات (Overall Winner) در میان تیم‌های شرکت‌کننده از سراسر مالزی شد.

این رقابت‌ها در رده سنی ۱۷ سال و در بخش ربات‌های مبارز یک پوندی برگزار شد. در این مسابقات، رایکا ذوالفقاری، عرشیا میراحمدی‌کیا و بنیامین ابونجمی اعضای تلاشگر تیم مدرسه بودند.

سرپرستی تیم را خانم دکتر وحیده قبادی از دبیران توانمند مدرسه و مربیگری آن را آقای دکتر جواد ذوالفقاری از والدین گرامی دانش آموزان، بر عهده داشتند.