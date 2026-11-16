لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران،گفت: کشت چغندر قند در مزارع شهرستان گچساران آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این کشت در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه انجام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

عطازاده افزود: کشاورزان گچسارانی محصول چغندر قند خود را بر اساس قرارداد با کارخانه قند یاسوج و کارخانه قند چهارمحال و بختیاری تحویل خواهند داد که این امر زمینه‌ساز تضمین فروش محصول و افزایش انگیزه بهره برداران شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت این محصول ادامه داد: چغندر قند به عنوان یکی از محصولات مهم در تأمین مواد اولیه صنایع قندی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.