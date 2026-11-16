آغاز کشت چغندر قند در مزارع گچساران
مدیر جهاد کشاورزی گچساران از آغاز کشت چغندر قند در مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران،گفت: کشت چغندر قند در مزارع شهرستان گچساران آغاز شده و پیشبینی میشود این کشت در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه انجام شود.
عطازاده افزود: کشاورزان گچسارانی محصول چغندر قند خود را بر اساس قرارداد با کارخانه قند یاسوج و کارخانه قند چهارمحال و بختیاری تحویل خواهند داد که این امر زمینهساز تضمین فروش محصول و افزایش انگیزه بهره برداران شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت این محصول ادامه داد: چغندر قند به عنوان یکی از محصولات مهم در تأمین مواد اولیه صنایع قندی و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی نقش بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: کارشناسان این مدیریت بر روند کشت، داشت و برداشت این محصول نظارت کامل خواهند داشت تا کشاورزان با بیشترین بهرهوری و کمترین خسارت، محصول خود را برداشت کنند.