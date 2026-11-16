همزمان با ایام فاطمیه و با حضور اقشار مختلف مردم، پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرستان‌های برخوار و شاهین شهر تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در شهر و روستا‌های شهرستان برخوار با حضور در مراسم تشییع، پیکر مطهر شهدای گمنام را بر دستان خود بدرقه کردند و بار دیگر یاد و خاطره ایثار و فداکاری رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

درشهر‌های شهرستان شاهین شهر هم پیکر شهیدان در میان استقبال و همراهی مردم شهر‌های این شهرستان، تشییع شدند و مردم بار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق کردند.