فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری سارق خودرو و قطعات و محتویات آن در اراک خبر داد و گفت: این متهم به ۳۵ فقره سرقت شامل ۶ دستگاه خودرو و ۲۹ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو اعتراف کرده است.

پایان سرقت‌های سریالی در اراک با دستگیری سارق حرفه‌ای / کشف ۳۵ فقره سرقت خودرو و محتویات آن

پایان سرقت‌های سریالی در اراک با دستگیری سارق حرفه‌ای / کشف ۳۵ فقره سرقت خودرو و محتویات آن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو و محتویات داخل آن در شهرستان اراک، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ آزادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه‌ای با هماهنگی مقام قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اعتراف متهم به ۳۵ فقره سرقت اظهار کرد: از این تعداد، ۲۹ فقره مربوط به سرقت قطعات و محتویات خودرو و ۶ فقره نیز سرقت خودرو بوده است.

سردار تاجره اضافه کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، یک نفر مال‌خر نیز دستگیر شد و بخش قابل توجهی از اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه وی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.