مدیرکل بهزیستی استان فارس با اشاره به فعالیت ۱۸ مرکز مشاوره ژنتیک در ۱۰ شهرستان استان ، از حمایت‌های مالی این سازمان از خانواده‌های کم‌درآمد برای انجام آزمایش‌ها و مشاوره‌های تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید گودرزی، مدیرکل بهزیستی فارس اعلام کرد : از سال ۱۳۷۸ تاکنون، بیش از ۱۱۰ هزار نفر از خدمات مشاوره ژنتیک در استان بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به پراکندگی خدمات، افزود : در حال حاضر ۱۸ مرکز تخصصی در شهرستان‌های آباده، شیراز، جهرم، فسا، کازرون، لار، لامرد، نی‌ریز، داراب و زرین‌دشت فعال است.

وی همچنین خاطرنشان کرد : در شهرستان‌های فاقد مرکز تخصصی از جمله فراشبند، ارسنجان، قیروکارزین و مرودشت، این خدمات به‌صورت نیمه‌حضوری در مراکز «مثبت زندگی» ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی فارس با ارائه آمار‌های مربوط به سال گذشته و شش‌ماهه نخست سال جاری، از افزایش بهره‌مندی شهروندان از خدمات مشاوره و همچنین استفاده از یارانه آزمایش‌های ژنتیک خبر داد.

وی با تأکید بر عدالت در دسترسی، تصریح کرد: سازمان بهزیستی با بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های نیازمند، هزینه‌های مربوط به مشاوره و آزمایش‌های تخصصی را پوشش می‌دهد تا محدودیت‌های مالی مانعی برای پیشگیری از بروز معلولیت‌ها نباشد.

گودرزی در ادامه، ضرورت مراجعه به مراکز تخصصی را در مواردی همچون سوابق خانوادگی، سن بالای ۳۵ سال در بارداری، سابقه سقط یا تولد نوزادان با ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، و همچنین ازدواج‌های فامیلی برجسته کرد.

وی افزود : این خدمات با هدف شناسایی تغییرات در DNA و کروموزوم‌ها، به تشخیص دقیق‌تر بیماری‌های ارثی و مدیریت بهتر شرایط کمک می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری امروز، تضمین سلامت نسل‌های آینده است، از خانواده‌ها و زوج‌های جوان خواست با آگاهی از حقوق و خدمات موجود، از مشاوره‌های تخصصی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در زمینه فرزندآوری استفاده کنند.