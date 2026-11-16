مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم صیانت از منابع آب زیرزمینی، از وجود ۴۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت: مدیریت توأمان آب و برق با هدف پیشگیری از برداشت‌های بی‌رویه در دستور کار جدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری در حاشیه رزمایش مدیریت توأمان آب و برق در ارومیه، افزود: در سطح استان ۴۳ هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده که این آمار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به ۷۵ هزار حلقه می‌رسد.

وی با بیان اینکه اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در آذربایجان‌غربی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، مدیریت همزمان مصرف آب و انرژی برق برای جلوگیری از تداوم این برداشت‌های غیرمجاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: از چهار هزار و ۸۰۰ چاه غیر مجاز ۳۰ درصد بازرسی مشترک شده و اخطارهای لازم هم صادر شده است و امروز هم به تعداد کثیری از چاه‌ها سرکشی می شود.

وی تأکید کرد: اولویت برخورد با چاه‌های غیرمجاز، آن دسته از چاه‌هایی است که در منابع ملی هستند و یا در حریم آب شرب ما هستند و چاه‌های دارای شاکی خصوصی بوده آند و اینها شامل هفت هزار چاه می‌شوند.

رستگاری با اشاره به اینکه بدهی به آب‌های زیر زمینی باید متوقف شود افزود: با چاه‌های دارای پروانه که بیش از حد مجاز برداشت دارند، برخورد قانونی صورت گرفته و برق آن‌ها قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: خاطرنشان کرد: حفظ آبخوان‌هایی که دیده نمی‌شوند، رسالت اصلی ماست و امسال تلاش داریم همزمان با رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه، با جدیت بر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی نیز نظارت داشته باشیم.