با درگذشت یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری، شمار جان‌باختگان این سانحه به ۱۳ نفر رسید و ۱۵ مصدوم همچنان در بیمارستان بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صبح امروز یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گنجویان دزفول بستری بود، جان باخت.

«مهدی شعبانی» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، گفت: هم‌اکنون ۱۰ مصدوم در بیمارستان گنجویان دزفول، چهار نفر در بیمارستان رسول اکرم آبدانان و یک نفر در بیمارستان امام بستری هستند.

وی افزود: تاکنون دو نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده‌اند.