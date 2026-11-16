به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعاتی پیش دو فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیرقانونی جنوبی عبور کنند، اما با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید، آسمان تنگه هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.

این دو نفتکش متخلف با فاصله کمی از دو نفتکش قبلی منفجر شدند و از روز گذشته تاکنون این ششمین نفتکشی است که در تنگه هرمز در آتش می‌سوزد و غرق می‌شود. آلودگی حاصل از انفجار این نفتکش‌ها سراسر سواحل و آب‌های تنگه هرمز را فرا گرفته است.

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: اقدامات تنبیهی ما پاسخی به محاصره غیرقانونی ارتش غارتگر آمریکایی و نقض مقررات ایرانی تنگه هرمز است و با نفتکش‌های متخلف به‌شدت برخورد می‌گردد. به مالکان شرکت‌های نفتی اخطار می‌دهیم مسیر جنوبی- آمریکایی ایجادشده در تنگه هرمز با دیواره‌های آتشین مین‌گذاری شده، اعتماد به دروغ مقامات نظامی آمریکا و همکاری با آن‌ها شما را طعمه آتش خواهد کرد.