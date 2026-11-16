ساسان فلاح‌فر، مستندساز و کارگردان، با تأکید بر لزوم پرهیز از شعارزدگی در تولیدات رسانه‌ای مرتبط با ایام فاطمیه، بازنمایی نقش زنان در میدان پایداری و الگوگیری از ایثار عملی را راهکار اصلی ترویج فرهنگ فاطمی در قاب رسانه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستندساز با بیان اینکه تولیدات هنری پیرامون مناسبت‌های مذهبی باید از ساختار‌های سطحی و فرمایشی فاصله بگیرند، گفت: راز ماندگاری آثار در ارائه مفاهیم عمیق دینی در قالب یک اثر هنری باکیفیت نهفته است؛ چنان‌که مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» با وجود سادگی، به دلیل دوری از شعارزدگی، مخاطبان جهانی را با خود همراه کرد.

فلاح‌فر با اشاره به تجربیات فعالیت در کنار رزمندگان لشکر فاطمیون افزود: برای ترویج فرهنگ فاطمی نیازی به تصاویر کلیشه‌ای و مستقیم نیست، بلکه باید ایثار و فضایل انسانی را به تصویر کشید.

تجلی عینی فرهنگ فاطمی و نصرت دین خدا را می‌توان در مجاهدت‌های شبانه‌روزی مدافعان حرم و مدافعان امنیت در مرز‌ها و سایت‌های پدافندی مشاهده کرد و پیوند میان نسل امروز و فرهنگ اهل‌بیت (ع) از طریق این مصادیق زنده، بسیار ملموس‌تر است.

کارگردان مستند «نبرد پالمیرا» با تأکید بر لزوم معرفی الگوی زن مسلمان افزود: بازخوانی زندگی بانوان شهید و اثرگذار نظیر شهید نصرت افتخار که به دلیل نقش‌آفرینی‌های کلیدی، مورد ترور هدفمند دشمن قرار گرفت، پیوند عمیقی میان نسل امروز و الگوی فاطمی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به نقش بنیادین مادران و همسران رزمندگان افزود: جایگاه خطیر زنان در میدان پایداری به حدی است که رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم اعطای نشان فتح، نیمی از ثواب مجاهدت سرداران را متعلق به همسران آنان دانستند.

تحقق این معارف در عرصه عمل، نیازمند برنامه‌ریزی عملی و جدی رسانه برای بازنمایی دقیق نقش‌آفرینی واقعی بانوان است.