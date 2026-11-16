مدیرکل آموزش و پرورش مازندران : موفقیت هنرجویان در مسیر مهارت‌آموزی، در گرو هم‌افزایی و حمایت مستمر خانواده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در مراسم پیوند کارگاه و خانواده که در هنرستان ۴۱۰ نوشیروانی بابل برگزار شد، بر نقش کلیدی خانواده‌ها در مسیر موفقیت هنرجویان تأکید کرد و گفت: مهارت‌آموزی تنها زمانی به شکوفایی می‌رسد که با حمایت مستمر خانواده همراه باشد.

وی با اشاره به جایگاه استراتژیک هنرستان‌ها در نظام آموزشی استان، خاطرنشان کرد که ۵۱ درصد از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم مازندران در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: پرورش نیروی انسانی توانمند و مهارت‌محور، نیازمند همراهی مؤثر خانواده‌ها با هنرستان‌هاست و آموزش‌های مهارتی بدون پشتوانه خانواده، به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به ظرفیت‌های گسترده این حوزه در استان اشاره کرد و اعلام نمود که در حال حاضر ۶۰ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در ۳۵۰ هنرستان استان مازندران در حال کسب مهارت هستند.

وی در ادامه، از والدین خواست تا با مشارکت فعال در فرآیند تربیت فرزندان، زمینه‌ساز کشف استعداد‌ها و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای آنها باشند.

این مراسم با بازدید مدیرکل از کارگاه‌های عملی هنرستان نوشیروانی و مشاهده از نزدیک توانمندی‌های فنی هنرجویان به پایان رسید.