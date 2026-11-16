مردم کرمان در دویست‌وپنجاه و نهمین شب از تداوم حضور در میادین، ضمن تجدید میثاق با نظام و انقلاب، حمایت بی‌قیدوشرط خود را از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت در برابر تجاوزات دشمن اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ مردم کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، در دویست‌وشصت‌ونهمین شب از حضور گسترده در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر وفاداری خود را به نظام و انقلاب اثبات کردند.



در این شبِ حماسی، حاضران با تاکید بر ایستادگی در برابر استکبار، حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت اعلام کردند.





