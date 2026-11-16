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آمارِ تلفاتِ ناشی از سوانحِ رانندگی خراسان شمالی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، ۲۴ آبان روزِ جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی است.
طبق آمار اورژانس خراسان شمالی ، آمارِ تلفاتِ ناشی از سوانحِ رانندگی از ۵۲ نفر در ۶ ماه نخست پارسال به ۶۹ نفر در ۶ ماه نخست امسال افزایش یافته است.
جمعی از مسئولانِ استانی در دبیرستان پسرانه دانش، کلاه ایمنی به راکبان موتورسیکلت اهدا کردند و در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد هم به دیدار مجروحان سوانح رانندگی رفتند.