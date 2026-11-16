به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، ۲۴ آبان روزِ جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی است.

طبق آمار اورژانس خراسان شمالی ، آمارِ تلفاتِ ناشی از سوانحِ رانندگی از ۵۲ نفر در ۶ ماه نخست پارسال به ۶۹ نفر در ۶ ماه نخست امسال افزایش یافته است.

جمعی از مسئولانِ استانی در دبیرستان پسرانه دانش، کلاه ایمنی به راکبان موتورسیکلت اهدا کردند و در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد هم به دیدار مجروحان سوانح رانندگی رفتند.