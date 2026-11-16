به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۵ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

آغاز چهل‌ونهمین اجلاس سران آسه‌آن در فیلیپین با محور امنیت انرژی، امنیت غذایی و همکاری اقتصادی.. ورود لی چیانگ نخست‌وزیر چین، به مانیل برای شرکت در نشست سران چین و آسه‌آن. تأکید چین بر تقویت پیوند‌های اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در آستانه اجلاس سران اپک در شنژن.. انتشار مقاله مهم شی جین‌پینگ درباره ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه با سرنوشت مشترک.. ادعای سپاه پاسداران درباره حمله پهپادی به رادار پدافند هوایی آمریکا در بحرین.

روزنامه گلوبال تایمز

آمادگی کامل شنژن برای میزبانی نشست سران اپک در سال ۲۰۲۶.. حضور ۱۲ رهبر اقتصاد‌های عضو اپک در اجلاس تجاری رهبران آسیا و اقیانوسیه. برگزاری نخستین نشست شورای تجارت چین و آمریکا در چارچوب سازوکار مشورت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور. تشدید تحولات امنیتی در خلیج فارس و گزارش حمله پهپادی ایران به رادار آمریکایی در بحرین. نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی چین و پاکستان در نمایشگاه مشترک فرهنگی به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور.

روزنامه چاینا دیلی

اعلام برگزاری نشست سه‌جانبه شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در شنژن در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶.. اعلام آمادگی چین برای میزبانی اجلاس سران اپک و حضور رهبران کشور‌های عضو در شنژن.

روزنامه مردم

بررسی راهبرد چین برای ایجاد منطقه آسیا و اقیانوسیه‌ای متصل‌تر و پویاتر از پکن تا شنژن. تأکید بر سه محور گشودگی اقتصادی، نوآوری و همکاری در اجلاس سران اپک ۲۰۲۶. برگزاری نخستین نشست شورای تجارت چین و آمریکا برای پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و توسعه مبادلات تجاری.. توافق ایران با دو کشور ساحلی برای تعیین مسیر‌های کشتیرانی در تنگه هرمز. تکمیل بررسی تخصصی طرح ایران درباره ترتیبات عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز و ارائه آن به مجلس. حضور لی چیانگ در فیلیپین برای شرکت در نشست سران چین و آسه‌آن.

سی‌جی‌تی‌ان

حضور ۱۲ رهبر اقتصاد‌های عضو اپک در اجلاس تجاری رهبران آسیا و اقیانوسیه در شنژن. معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری شنژن در آستانه میزبانی اجلاس اپک. تحولات اجلاس سران آسه‌آن در مانیل و موضوعات مهم همکاری‌های منطقه‌ای. تأکید تهران بر قانونی و منطقی بودن مطالبات خود. نقش فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه و دیدار‌های او با مقام‌های امنیتی ایران با هدف کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای.

خبرگزاری سرویس خبری چین

اعلام آمادگی شنژن برای میزبانی اجلاس سران اپک و برنامه‌های جانبی آن. حضور شی جین‌پینگ در نشست سران اپک و برنامه‌های مرتبط با همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای. سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌های چینی در آلمان و چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی دو کشور. آغاز همکاری چین، ترکیه و اتیوپی برای ایجاد سازوکار اعتباردهی کربن در چارچوب مقابله با تغییرات اقلیمی.. پیروزی ورزشکار چینی در رقابت‌های شمشیربازی بانوان بازی‌های المپیک جوانان.. پیشرفت چین در اکتشاف منابع گاز طبیعی در اعماق دریای بوهای. توسعه فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی مواد پیشرفته مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی.

روزنامه اقتصادی چین

افزایش نسبت سپرده قانونی ذخایر ارزی مؤسسات مالی چین از چهار به شش درصد با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز. مشارکت بیش از ۱۱۵ شرکت از فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ جهان در اجلاس تجاری اپک در شنژن. افزایش حمل‌ونقل ریلی کالا در چین به بیش از ۳.۴۲ میلیارد تن در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶. برگزاری دهمین دوره نمایشگاه جهانی زبان چینی در پکن با حضور حدود پنج هزار نماینده از بیش از ۱۶۰ کشور و منطقه. عبور فروش سالانه سینمای چین از ۳۲ میلیارد یوان و پیشتازی فیلم‌های تولید داخل در جدول فروش.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه شریعت

نگرانی‌های آمریکا از حملات موشکی ایران افزایش یافته است

انفجار خط لوله گاز ۲۴ اینچی در بلوچستان

روزنامه اطلاعات روز

آیزنکوت: نتانیاهو حتی یک دقیقه دیگر هم نباید در قدرت بماند

سومین ناو هواپیمابر آمریکا وارد خاورمیانه شد

داوود ناجی: طالبان برای به دام انداختن نظامیان پیشین و هواداران جبهه آزادی فرم‌های جعلی پخش کرده است

روزنامه هیواد

سفیر امارات متحده عربی با وزیر دفاع افغانستان دیدار کرد

بریتانیا در تلاش است تا کابل و اسلام آباد را به هم نزدیک‌تر کند

روزنامه انیس

معاون اقتصادی ریاست الوزرا از میدان گازی یتیم تاق جوزجان دیدار کرد

وزیر دفاع کشور با سفیر امارات متحده عربی دیدار کرد

برگزاری نشست هماهنگی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های ولایت نیمروز

کاخ سفید: دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در چین دیدار می‌کند

روزنامه ۸ صبح

تهران، خواستار گسترش همکاری‌های زراعی با طالبان شد

طالبان در نشست آینده سازمان همکاری اقتصادی در ایران شرکت می‌کند

فاکس نیوز: ایران دو افسر نیروی دریایی آمریکا را تهدید به ردیابی کرد

وزیر خزانه‌داری آمریکا: اقتصاد ایران ۲۵ درصد کوچکتر می‌شود