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پیکر مطهر یک شهید گمنام بر روی دستان مردم شهید پرور شهرستان بشاگرد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول ستاد شهدای گمنام شهرستان بشاگرد گفت: این شهید گمنام ۲۱ سال سن داشت که در عملیات عاشورای ۲ در شهر چنگوله به شهادت رسید.
جواد باقری افزود: پیکر مطهر شهید در روستاهای گوریچی، بلبل آباد، جکدان، اهون، سیت و ماسیتی، سگرکن، شهر سردشت، درنک مدو، ملکن، نیک دشت، خمینی شهر، شهر گوهران و پاهتک تشییع شده است.
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وی گفت: پیکر مطهر شهید روز چهارشنبه ۲۷ آبان در روستای دشت صحرا بخش گوهران به خاک سپرده میشود.
شهرستان بشاگرد میزبان ۱۳ شهید گمنام است.