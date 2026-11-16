به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول ستاد شهدای گمنام شهرستان بشاگرد گفت: این شهید گمنام ۲۱ سال سن داشت که در عملیات عاشورای ۲ در شهر چنگوله به شهادت رسید.

جواد باقری افزود: پیکر مطهر شهید در روستا‌های گوریچی، بلبل آباد، جکدان، اهون، سیت و ماسیتی، سگرکن، شهر سردشت، درنک مدو، ملکن، نیک دشت، خمینی شهر، شهر گوهران و پاهتک تشییع شده است.

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وی گفت: پیکر مطهر شهید روز چهارشنبه ۲۷ آبان در روستای دشت صحرا بخش گوهران به خاک سپرده می‌شود.

شهرستان بشاگرد میزبان ۱۳ شهید گمنام است.